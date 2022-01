Prefeitura de Pinheiral relata alta de 900% em sintomas gripais

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 17:04 horas

Secretaria Municipal de Saúde amplia horário de funcionamento e passa a contar com duas médicas para acelerar atendimento

Pinheiral – A procura no Centro de Triagem da Covid-19 do município passou de 20 atendimentos saltou para cerca de 200. Como exemplo, no último dia 19 foram atendidas 236 pessoas e feitos 227 testes, sendo que 91(cerca de 40%) testaram positivo. Em nota, a prefeitura afirmou que “desde as festas de fim de ano o Brasil vive uma explosão de novos casos de Covid-19”.

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o horário de funcionamento do centro de atendimentos às pessoas com sintomas da doença e outras síndromes gripais e, para acelerar os diagnósticos, passou a contar com duas médicas.

Para oferecer atendimento adequado à população, O Centro de Triagem agora funciona das 8 às 19h de segunda a domingo, com encerramento de distribuição de fichas às 18h. As medidas reafirmam o compromisso da atual gestão com a saúde da população.

“É importante continuar usando máscara e higienizando bem as mãos”, prossegue a nota.

De acordo com o secretário de Saúde, Everton Alvim, a atual situação sanitária exige cuidados e a conscientização de que a vacina é segura e salva vidas, sobretudo, das crianças.

— Temos que seguir evitando aglomeração, usando máscara, higienizando as mãos com água e sabão ou álcool gel e mantendo o distanciamento social, mesmo aqueles que já receberam a vacina e, o quanto antes, completar o ciclo vacinal mesmo após ter Covid, afinal já está comprovado que as pessoas vacinadas apresentam os sintomas da doença com menos gravidade e, estudos mostram que entre as pessoas que tiveram Covid, o risco de reinfecção é cinco vezes maior entre não vacinados do que pessoas que receberam a vacina. Isso mostra a importância de tomar a dose, mesmo quem já teve a doença — orienta.

O secretário alerta para a vacinação após contrair a doença. Segundo ele, uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde recomenda que as pessoas que foram infectadas adiem a vacinação por quatro semanas a partir dos primeiros sintomas ou quatro semanas a partir de PCR positivo em pessoas assintomáticas. “Entretanto, se você tomou a vacina enquanto estava infectado, está tudo bem, afirmam especialistas, pois a recomendação é apenas um cuidado”, prossegue.

O Centro de Triagem da Covid-19 funciona na Rua Francisco Ribeiro de Abreu, em frente ao Pronto Socorro Municipal.