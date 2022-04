Prefeitura de Piraí promove festa do trabalhador no domingo, dia 1

Matéria publicada em 29 de abril de 2022, 12:53 horas

Piraí – A prefeitura de Piraí tem a honra de convidá-los para a Festa do Trabalhador no dia 01 de maio de 2022 em Santanésia. O evento será das 09h às 17h com as seguintes atrações:

– Desfile Cívico

– Feira do Artesão

– Espaço Gastronômico e Food Trucks

– Espaço Kids

Apresentações:

– Jongo de Arrozal e Projeto de Música da Sec. de Cultura

Shows com:

– Adriano Pinheiro

– Alexsandro Rios

– Jô e Samuel