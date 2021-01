Prefeitura de Porto Real inicia levantamento em busca de pontos críticos na cidade

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2021, 08:36 horas

Os serviços seguirão ao longo da semana

Porto Real- A prefeitura de Porto Real, através das Secretarias de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), e de Meio Ambiente (SMMA), realizou na quarta-feira, dia 6, um levantamento que apontou os pontos mais críticos na cidade e que precisavam de ações em trabalhos emergenciais.

Um dos serviços realizados foi a limpeza das vias públicas, com capina e roçada em pontos de diversos bairros, entres eles estão: Nova Colônia; Éttore; Freitas Soares; Centro e Beira Rio. “Diversos moradores solicitaram os serviços de limpeza, que previne os problemas com animais peçonhentos e outros que são transmissores de doenças. Os serviços também seguirão ao longo da semana”, explicou o prefeito Alexandre Serfiotis (PSD).

Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva (Silvinho), que fez questão de acompanhar a vistoria, outro problema identificado foi na Avenida das Indústrias, no bairro Freitas Soares, onde devido as constantes chuvas houve o rompimento da tubulação de distribuição de água potável. E para sanar o problema, uma equipe da SMOSP coordenou a troca de manilhas no local, onde havia riscos de acidentes, tanto de veículos, como com pedestres.

“São muitos os pontos críticos e o início é por esses locais, e depois, um cronograma de serviços será seguido conforme as maiores necessidades. A administração municipal está pronta para agir em todos os setores do município, sempre visando o bem estar da população”, finalizou Silvinho.

Já os agentes da SMMA também tiveram que entrar em ação e iniciaram o trabalho de poda de árvores, principalmente em pontos onde há riscos de contato com as fiações da rede de energia elétrica e de telefonia. Além disso, ainda houve a fiscalização de árvores de maior porte, para evitar futuros acidentes. O secretário de Meio Ambiente, Mauro Éttore, destacou a importância da realização dos trabalhos e frisou que aos poucos os problemas vão sendo identificados e que a Secretaria está a disposição para a solução dos mesmos.