Prefeitura de Rio Claro faz balanço de ações após chuvas de dezembro

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 13:39 horas

Estragos causados pelas chuvas ainda são visíveis em todo o município, mas ações de reparos prosseguem

A RJ-149 chegou a ficar totalmente interditada Estrutura de contenção que cedeu no bairro Santa Luzia A força da água em Santana

Ponte da Vargem do Inhame – Lídice Prefeito visita a RC 28 em Macundu



Rio Claro – Em dezembro de 2021, o Município de Rio Claro foi atingido por um grande volume de chuva, que provocou alagamento em todo o centro de Lídice, o segundo distrito, deslizamentos de terra e obstrução de vias municipais. Em janeiro deste ano, no primeiro distrito, especificamente no bairro Santa Luzia, ocorreu o colapso de uma estrutura de contenção construída no ano de 2009. Em abril de 2022, o segundo distrito foi novamente atingido por um grande volume de chuva, que provocou os mesmos transtornos constatados em dezembro de 2021.

Os eventos de abril de 2022 incluem deslizamento de terra e rupturas de estruturas de contenção nas localidades de Macundu, Lídice e Rio Claro, e arrasto de ponte que dá acesso à localidade de Vargem do Inhame.

Ação imediata

Assim como ocorreu após as chuvas de dezembro e janeiro, em abril a prefeitura buscou a pareceria do governo estadual e, com a ajuda da comunidade, fez um novo acesso. O Governo do Estado se comprometeu a executar a contenção à rua São Francisco, bairro Santa Luzia, bem como as pontes nas localidades de Santana e Rio das Pedras.

O prefeito José Osmar visitou os locais atingidos, avaliando os prejuízos e as ações a serem tomadas na recuperação.

Os resultados vão surgindo

A RJ-149, que liga Rio Claro a Mangaratiba, ficou mais de 30 dias fechada e agora foi aberta em meia pista para passagem de veículos. Foram 41 pontos de interdição.

A prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, vem realizando as principais intervenções de maneira emergencial. A gestão municipal vem atuando para captar recursos e tornar possíveis soluções de qualidade que tragam segurança e comodidade à população.