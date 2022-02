Prefeitura de Valença segue recuperando estradas rurais danificadas pelas chuvas

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2022, 15:01 horas

Valença- A Prefeitura de Valença através da Secretaria de Serviços Públicos, está recuperando o acesso das áreas rurais do município. Com este objetivo a prefeitura enviou nesta semana uma equipe de funcionários para efetuar os trabalhos de recuperação da estrada dos macacos, na localidade de Quirino, visando garantir aos moradores e produtores o acesso a propriedade.

Como já foi falado pelo Secretário de Serviços Públicos, Carlos Henrique, o Prefeito Fernandinho Graça está disponibilizando equipes de atendimento para todas as localidades que precisam da recuperação das estradas. “Estamos entrando com as máquinas nas estradas, todas as vezes que a chuva dá uma parada, mas a nossa intenção é recuperar de modo paliativo o acesso às propriedades, e com a estiagem, iremos intensificar a recuperação dessas vias”, comentou o Secretário de Serviços Públicos.