Prefeitura de Volta Redonda aguarda testes rápidos de Covid-19 comprados pelo Estado e União

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 18:07 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda informou ao Ministério Público do Estado do Rio que não pode comprar testes rápidos para diagnosticar a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Motivo: o governo federal e o governo estadual já estão fazendo licitações para a aquisição de grandes lotes da mesma mercadoria, justamente para atender aos municípios. Com isso, a cidade não encontraria produtos disponíveis e, mesmo que o fizesse, estaria comprando em duplicidade um produto que vai receber de outras esferas de governo. O MPE havia recomendado, em 30 de março, que a prefeitura adquirisse os testes.

Assim que receber os testes do governo federal ou do governo estadual,a prefeitura vai começar um programa amplo de testagem.