Prefeitura de Volta Redonda divulga calendário de vacinação antirrábica

Matéria publicada em 18 de outubro de 2020, 16:00 horas

Volta Redonda – A partir do próximo sábado, dia 24, a Prefeitura de Volta Redonda inicia a campanha de vacinação antirrábica do município. O objetivo é imunizar aproximadamente 22 mil animais, entre cães e gatos, para evitar a raiva, uma doença viral e infecciosa que também pode ser transmitida aos humanos. Por conta da pandemia, várias medidas foram tomadas pela prefeitura para evitar aglomerações e prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. A imunização será feita no horário de 8h as 16h.

Esse ano, os postos de vacinação foram ampliados, de 36 para 50, a fim de evitar aglomerações. Além disso, eles serão distribuídos em cinco sábados, de acordo com áreas geográficas do município.

“A ideia é que aumentando a oferta de postos de vacinação possamos diminuir a aglomeração de pessoas. E no caso de uma pessoa não conseguir levar seu animal em uma semana, ela tem a oportunidade de buscar outro posto na semana seguinte”, explicou a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad.

Todos os protocolos de segurança serão seguidos, tanto para a população quanto para os funcionários. Só será permitida a entrada e vacinação de um animal por vez e os responsáveis deverão estar usando máscara.

Janaína contou ainda que não serão vacinados animais levados por crianças, sem o acompanhamento de um responsável e que a vacina não poderá ser disponibilizada ao tutor para vacinação posterior dos animais, por questões técnicas.

“É muito importante que os tutores levem seus animais para serem vacinados. Além disso, pedimos que os animais bravos sejam levados devidamente contidos e de preferência com focinheira, que seja confortável para o animal”,

A coordenadora frisou ainda que serão vacinados os animais maiores de 90 dias e que, apesar de não haver contraindicação, não serão vacinados animais em período de gestação ou lactantes.

Confira o calendário:

Dia 1 – 24/10

Caieiras – Unidade Básica de Saúde

Nova Primavera – Unidade Básica de Saúde

Parque do Contorno – Praça

São Luiz – Escola Municipal Juarez Antunes

Candelária – Unidade Básica de Saúde

Dom Bosco – Unidade Básica de Saúde

São Sebastião – Unidade Básica de Saúde

Santa Cruz – Unidade Básica de Saúde

Santa Rita do Zarur – Unidade Básica de Saúde

Dia 2 – 31/10

Eucaliptal – Unidade Básica de Saúde

Conforto – Unidade Básica de Saúde

São Lucas – Unidade Básica de Saúde UBS

249 – Unidade Básica de Saúde

Ponte Alta – Unidade Básica de Saúde

Jardim Ponte Alta – Unidade do Prefeitura + Presente

Siderlândia – Unidade Básica de Saúde

Jardim Belmonte – Unidade Básica de Saúde

Dia 3 – 07/11

Três Poços – Unidade Básica de Saúde

Jardim Paraíba – Unidade Básica de Saúde

Vila Americana – Unidade Básica de Saúde

Santo Agostinho – Escola Municipal Jaime Martins

Santo Agostinho – Unidade Básica de Saúde

Volta Grande – Unidade Básica de Saúde

Aero – Unidade do Prefeitura + Presente

Niterói – Arena Esportiva

Jardim Amália – Praça

Água Limpa – Unidade Básica de Saúde

Água Limpa – Escola Municipal Juraci Varanda

Dia 4 – 28/11

Retiro I – Unidade Básica de Saúde (Grandes Lojas)

Retiro II – Escola Municipal Amaral Peixoto

Retiro III – Unidade Básica de Saúde

Vila Mury – Unidade Básica de Saúde

Açude I – Unidade Básica de Saúde

Açude II – Unidade Básica de Saúde

Vila Brasília – Unidade Básica de Saúde

Belo Horizonte – Unidade Básica de Saúde

Mariana Torres – Unidade Básica de Saúde

Belmonte – Unidade Básica de Saúde

Padre Josimo – Unidade Básica de Saúde

Dia 5 – 05/12

São Geraldo – Unidade Básica de Saúde

Belvedere – Unidade Básica de Saúde

Rústico – Unidade Básica de Saúde

Vila Santa Cecília – Praça Brasil

Monte Castelo (Sessenta) – Unidade Básica de Saúde

São João – Unidade Básica de Saúde

Siderópolis – Unidade Básica de Saúde

Vila Rica – Unidade Básica de Saúde

Roma I – Unidade Básica de Saúde

Roma II – Unidade Básica de Saúde