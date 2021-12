Prefeitura de Volta Redonda e AAP-VR incentivam idosos para dose de reforço contra a Covid-19

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 13:17 horas

Associação dos Aposentados está apoiando a campanha de vacinação repassando as informações diárias

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, junto a AAP-VR (Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda), está incentivando os idosos acima de 60 anos para fazerem o reforço da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Antes disso, a Associação dos Skatistas de Volta Redonda, o Clube de Antiguidades Automotivas e os Falcões de Aço também se mobilizaram na campanha de vacinação.

Os idosos recebem diariamente comunicados sobre a vacinação, através de telefonemas e informativos distribuídos nas unidades da AAP-VR. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, a entidade tem contribuído com as iniciativas de mobilização, conforme destacou o presidente da instituição, Ubirajara Vaz. “Se vacinar também é uma forma de amor ao próximo, além, é claro, de cuidar da própria vida, dos amigos e familiares”, afirmou.

Ubirajara enfatizou ainda que a AAP-VR foi uma das primeiras entidades do Estado do Rio de Janeiro a tomar medidas restritivas a aglomerações no combate à pandemia. “Logo no início suspendemos todos os bailes e outras atividades feitas em grupo para proteger os nossos idosos”, disse.

Com o sucesso da vacinação em Volta Redonda, muitas atividades já voltaram presencialmente, mas não é hora de relaxar com as medidas de prevenção, citou o presidente da AAP-VR.

“Nós temos sempre de acreditar na ciência, os especialistas dizem que a única forma de enfrentarmos a pandemia do novo coronavírus é com vacinação. A Prefeitura de Volta Redonda está fazendo todo esforço, divulgando datas e locais e inovou nas estratégias até mesmo com a vacinação itinerante e com o carro da vacinação, que percorre os bairros chamando a população para a primeira, segunda ou dose de reforço. Cabe a cada um, também, reconhecer a importância deste trabalho e não deixar de se vacinar”, afirmou Ubirajara Vaz.

Para a diretora de Saúde da AAP-VR, Helenice Pereira Melo de Almeida, o esforço que a prefeitura está fazendo para vacinar todos é louvável. “Se não bastasse a vacinação nas unidades de saúde e na Ilha São João, a Prefeitura de Volta Redonda está indo aos bairros, dando mais uma chance aos que não se vacinaram ou não tomaram a segunda dose ou a dose de reforço. O cancelamento das festas de Réveillon e Carnaval também foi acertado”, elogiou.

Volta Redonda já aplicou mais de 56 mil terceiras doses

O município de Volta Redonda já aplicou 56.235 terceiras doses da vacina contra a Covid-19, o que representa 23,8% da população adulta. A dose de reforço foi ampliada para toda população por determinação do Ministério da Saúde.

Em Volta Redonda, a terceira dose está sendo aplicada em pessoas acima de 18 anos vacinadas com a 2ª dose até 16/07/2021; pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades vacinadas com a 2ª dose há pelo menos 3 meses e imunossuprimidos vacinados com a 2ª dose até 10/11/2021.

Onde se vacinar?

A prefeitura adotou novas estratégias de vacinação contra a Covid-19, além das 46 unidades de saúde (UBS e UBSF), há postos de imunização nos centros comerciais (shoppings Sider e Park Sul), com aplicação de doses das 10h às 20h.

Outra medida para garantir a adesão dos ainda não vacinados é o carro-volante da vacinação contra a Covid-19, que conta com o apoio da Defesa Civil, percorrendo a cada dia um novo bairro, sempre das 09h às 13h.

Serviço- carro da vacinação

Quinta-feira, dia 09 – Conforto

Sexta-feira, dia 10 – Monte Castelo

Sábado, dia 11 – Jardim Paraíba

Segunda-feira, dia 13 – Água Limpa I

Terça-feira, dia 14 – Roma

Quarta-feira, dia 15– Jardim Belvedere

Quinta-feira, dia 16 – Água Limpa II

Sexta-feira, dia 17 – Siderlândia