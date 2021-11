Prefeitura de Volta Redonda promove evento online sobre incentivo a start-ups

Matéria publicada em 31 de outubro de 2021, 15:52 horas

Objetivo é esclarecer dúvidas sobre edital lançado pela AgeRio e Faperj que garante aporte financeiro a projetos do Estado do Rio de Janeiro

Volta Redonda – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) da prefeitura de Volta Redonda promove na próxima quarta-feira (3), às 19h, um evento online gratuito sobre o programa “Inovação Rio”, de incentivo financeiro voltado para micro, pequenas e médias empresas do estado que possuem projetos de tecnologia e inovação. A iniciativa da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) visa oferecer até R$ 40 milhões.

O objetivo do encontro é debater e esclarecer dúvidas sobre o edital com as regras da segunda edição do programa lançado pela AgeRio e Faperj. Desses R$ 40 milhões utilizados para a criação de um ambiente favorável para atividades inovadoras no estado, R$ 25 milhões serão de subvenção da Faperj (recursos destinados a despesas de custeio) e R$ 15 milhões de crédito (investimento ou custeio) da AgeRio por meio da linha Inovacred, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

“Esperamos atrair para este evento todos os interessados em participar do programa, onde serão discutidos os principais pontos do edital e onde todas as dúvidas poderão ser tiradas. É um aporte financeiro importante e queremos proporcionar esta conexão entre os atores de inovação no município com a chance de desenvolver suas startups”, disse a diretora de Empreendedorismo e Inovação da SMDET, Míriam Conceição.

Como participar?

O encontro virtual é gratuito e acontece através da plataforma Zoom. Interessados podem se inscrever através do link: https://bit.ly/EditalFaperjAgerio.