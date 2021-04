Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 10:55 horas

Serviços são feitos como forma de prevenir acidentes devido às chuvas

Volta Redonda- O serviço de limpeza e podas de árvores pelos bairros da cidade continua sendo realizado pela prefeitura de Volta Redonda.

Nesta terça-feira, dia 06, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão nos bairros Aterrado e Laranjal. No fim de semana os trabalhos foram realizados nos bairros Vila Rica, Belvedere, Siderópolis, Siderlândia e Tiradentes.

De acordo com a subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, as podas seguem protocolos ambientais e são realizadas como forma de prevenir acidentes. “Estamos percorrendo bairros da cidade a fim de retirar galhos de árvores que possam oferecer risco à população. Nossa equipe analisa os cenários e em caso de retirada completa de árvore, é realizada somente após laudo emitido pela Secretaria de Meio Ambiente”, explicou Poliana lembrando que as podas também são realizadas quando as árvores interferem na iluminação pública.

Plano de contingência do município

O mês de abril é ideal para a realização de ações preventivas devido ao período considerado de normalidade com menos previsão de chuvas fortes. É nessa época do ano que Coordenadoria de Defesa Civil trabalha com ações previstas no plano de contingência do município que será implementado de forma integral em breve, como explica Rubens Siqueira, responsável pela coordenadoria.

“São podas corretivas, comumente feitas nesse período de normalidade, sobretudo em áreas com arborização de médio e grande portes. Levamos em consideração as condições das árvores que possam estar com sua copa acima dos fios de alta tensão e em caso de queda, podem gerar acidentes, sobretudo nas áreas onde há grande circulação de pedestres e veículos. A intenção é eliminar o cenário de risco para moradores e por quem passa por esses locais”, destacou Rubens.