Alça será construída para facilitar acesso ao bairro Siderville em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 11:55 horas

Contrato e ordem de serviços para início da obra no Elevado da Ponte Alta foram assinados na noite desta segunda-feira, dia 30

Volta Redonda – Será construída uma alça para facilitar o acesso ao Siderville, interligando o bairro ao Elevado Castelo Branco, na Ponte Alta, em Volta Redonda. O anúncio foi feito pelo prefeito Antônio Francisco Neto em reunião com a comunidade na noite desta segunda-feira, dia 30. O projeto foi apresentado aos moradores e serão executadas duas pistas, uma de subida e outra de descida, partindo de dentro do bairro e alcançando o Elevado.

No encontro, o prefeito e a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama, assinaram o contrato e a ordem de início de serviço, que foram passados ao responsável da empreiteira Biota Engenharia. A cerimônia foi presenciada por dezenas de moradores da localidade. Segundo Poliana, a obra custará R$ 3,633 milhões e será executada em 10 meses.

“Esta obra vai proporcionar mais segurança para os moradores e melhorar o acesso ao bairro Siderville, uma vez que a entrada é feita de forma precária com ultrapassagem da linha férrea e tem outros obstáculos, como calçamento muito danificado e poeira constante”, explicou a secretária.

O presidente da associação de moradores, Luciano Thomaz, lembrou que a obra era aguardada há mais de 40 anos.

“Com este novo acesso, a qualidade de vida do bairro vai melhorar. Nossas casas serão valorizadas e estamos muito felizes e ansiosos aguardando o início das obras. Este empreendimento será muito importante para nós”, comemorou ele.

Para o aposentado Mário Lúcio Carvalho, 62 anos, as dificuldades que os moradores sofrem diariamente vão acabar com a construção do viaduto.

“Nossos carros não quebrarão mais e ganharemos mais segurança para chegar ao Siderville. Com este acesso poderemos receber nossos amigos aqui no bairro, pois muitos evitam de vir aqui por causa destes problemas”, disse Mário.

A professora Amélia Lucchesi classificou a obra como um prêmio para a comunidade.

“Este é o nosso sonho que o prefeito Neto está começando a realizar”, pontuou.

O prefeito Antônio Francisco Neto agradeceu ao ex-secretário de Infraestrutura Jerônimo Teles e ao vereador Paulinho AP, que estava presente no evento, por também lutarem pela realização da obra.

“Embora o município esteja sem dinheiro para fazer obras, nós estamos reconstruindo a cidade com muito trabalho. Este viaduto será construído com verba própria do município e teremos quase R$ 300 milhões de investimentos que virão do Governo do Estado”, contou o prefeito, acrescentando:

“Vai ser uma obra importante que já começa a ser executada a partir desta terça-feira. A empresa é muito capacitada e já pedimos que os serviços fiquem prontos antes do prazo do contrato”, assegurou Neto, que ainda aproveitou para anunciar que o bairro, em pouco tempo, terá toda a iluminação pública substituídas por lâmpadas de Led.