Prefeitura distribui máscaras reutilizáveis à população de Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 18:00 horas

Feito de tecido de algodão, equipamento de proteção doado pela CSN pode ser lavado e colocado novamente

Volta Redonda – Prefeitura de Volta Redonda começou a entregar para a população, nesta segunda-feira, dia 20, as 45 mil máscaras doadas pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que irão ajudar a combater o avanço do coronavírus na cidade. As máscaras são feitas de tecido em 100% algodão em cor branca e são reutilizáveis. Elas podem ser lavadas em solução com água e sabão. Cada embalagem, que é entregue lacrada, vem com uma unidade.

A ação teve início às 8h da manhã e foi até o final da tarde. Cada equipe, composta por dois técnicos de enfermagem, percorreu os bairros Vila Santa Cecília, Retiro, Aterrado, Santo Agostinho, Siderlândia, São Luiz, Santa Cruz e a Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Além do equipamento, as equipes distribuíram materiais informativos sobre os principais cuidados para evitar a contaminação pelo vírus.

Segundo o prefeito Samuca Silva, de acordo com decreto 16.124, a utilização de máscaras passa a ser obrigatória em ambientes públicos, fechados ou abertos, e também em estabelecimentos comerciais ou privados que estiverem em funcionamento e tenha atendimento ao público, conforme orientação do Ministério da Saúde.

“Essa é mais uma estratégia que estamos adotando para conter a contaminação das pessoas em Volta Redonda. Além de eficiente, é um equipamento simples e um grande aliado no combate a propagação do coronavírus, pois protege a própria pessoa e também as outras que estão ao redor dela”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, ressalta que a ação terá continuidade na próxima quarta-feira, dia 22. “Mais oito equipes estarão em outros pontos da cidade distribuindo as máscaras. Vamos percorrer os principais locais onde tem movimento, como pontos de ônibus, entradas de bancos e supermercados, para distribuir esse acessório que irá ajudar muito para conter a curva no município”, disse o secretário.