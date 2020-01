Prefeitura inicia obra para melhorar abastecimento de água no São Luiz

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 19:17 horas

Nova rede terá mais de três quilômetros de extensão entre os bairros Voldac e São Luiz

Volta Redonda- A prefeitura anunciou a construção de mais de três mil metros de rede de água potável ao longo da Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz. A iniciativa vai beneficiar cerca de 40 mil moradores dos bairros São Luiz, São Sebastião, Califórnia, São Luiz da Barra, Fátima, União e São Francisco através do programa ‘Orgulho de Volta’.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, esteve na Praça Maria da Conceição Silva, Dona Mariinha, no bairro São Luiz, no final da manhã desta terça-feira (07). De acordo com a prefeitura, esse investimento é mais uma medida para melhorar o abastecimento de água no município junto ao Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda).

– Melhorar o abastecimento de água no município sempre foi prioridade. Já fizemos melhorias no bairro Açude e Três Poços e agora chegou a vez da região dos bairros São Luiz e Califórnia. A construção desta rede de água significa um investimento de R$ 2 milhões, que vai beneficiar cerca de 40 mil moradores dos bairros São Luiz, São Sebastião, Califórnia, São Luiz da Barra, Fátima, União e São Francisco – disse Samuca.

O prefeito lembrou que essa obra será realizada por Parceria Público Privada (PPP).

– Parte do investimento será contrapartida de um empreendedor que construiu no bairro – disse. Além disso, Samuca citou o avanço alcançado em seu governo no tratamento de esgoto do município. “Passamos de 17% do esgoto tratado para 37%”.

Dona Cecília Dutra Silva, que mora no São Luiz há mais de 40 anos, esteve na cerimônia que anunciou a construção da rede de abastecimento.

– Pessoalmente, não sofro com falta d’água, mas vizinhos da parte alta do bairro reclamam muito. É ótimo saber que tudo será resolvido – falou.

O programa “Orgulho de Volta” prevê a entrega de um investimento por dia para a população durante todo ano. E o próximo, nesta quarta-feira, às 11h, no Jardim Ponte Alta, também vai garantir abastecimento de água para parte da população.

– A instalação de uma bomba vai levar água para mil pessoas que moram na parte alta do bairro, evitando a necessidade de carros pipa – explicou o coordenador do Saae-VR, José Geraldo Santos, o Zeca.