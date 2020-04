Prefeitura prossegue com sanitização contra a Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 15:00 horas

Equipes da prefeitura realizaram higienização e aplicação de bactericida na sede da Guarda Municipal, na 5ª Risp e no Retiro; serviços de manutenção e limpeza também continuam pelos bairros

Volta Redonda – Em continuidade aos trabalhos de manutenção e limpeza da cidade, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Infraestrutura (SMI), iniciou nesta quinta-feira, dia 16, uma nova etapa de sanitização e higienização em vias, espaços públicos e outros pontos da cidade. As equipes estiveram na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, no Retiro; na 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), na Vila Mury; e na sede da Guarda Municipal (GMVR), na Ilha São João. O trabalho faz parte do combate à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo Novo Coronavírus.

A ação envolve lavagem dos locais, com uso de água clorificada, e pulverização do produto bactericida, que foram aplicados em calçadas, pontos de ônibus, entradas de agências bancárias e supermercados do Retiro, no pátio e entrada da Risp, e em diversos locais da sede da Guarda Municipal, como estacionamento, pátio, academia, entre outros.

“Nem todo mundo pode ficar em casa, e os pontos de ônibus e ruas onde costumam ocorrer aglomeração estão passando por esse trabalho de prevenção. Vamos salvar vidas e, quem puder, fique em casa”, alertou o prefeito Samuca Silva.

Os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram na Vila Santa Cecília, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Mury, São Sebastião, São Luiz, Dom Bosco, Caieiras, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Coqueiros, Água Limpa, Açude I e II, Retiro I e II, Jardim Cidade do Aço e Verde Vale, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital São João Batista, Hospital do Idoso e ao redor do Estádio Raulino de Oliveira (onde está sendo montado um Hospital de Campanha com 114 leitos).

Outros locais como CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) do Santo Agostinho, Rodoviária Municipal, Capela Mortuária, Secretaria Municipal de Saúde, pontos de ônibus de grande fluxo na Avenida Amaral Peixoto, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e no Conselho Tutelar, também foram higienizados.

Manutenção e limpeza prosseguem nos bairros

As equipes da SMI também atuaram com os serviços de manutenção e limpeza, conforme programação da secretaria. Nesta quinta-feira, os trabalhos da operação tapa-buraco foram executados na Rua São João (bairro de mesmo nome), na Rua 1.021, no Santo Agostinho, e em vias dos bairros Jardim Amália I e II.

Na Vila Santa Cecília, houve recolhimento de resíduos nas ruas 16, 23, 23A e 25, além da Praça Pandiá Calógeras. O bairro também recebeu capina e roçada no Pomar Popular da Rua 93C e na praça de acesso a essa via.

A capina, roçada e limpeza prosseguiram em outros locais: Servidão Luiz Amaral e Rua Barão de Mauá, no Jardim Belmonte; no escadão atrás da Escola Municipal Prof. Lund Fernandes Villela, no Santa Cruz; margens do Córrego Bugiu, no Siderlândia; Rua Carlos Gomes e escadão da via, no Santa Inês; Rua 1.050, no Volta Grande; além dos córregos Secades, no Conforto, e o do bairro São Geraldo; e vias dos bairros Aero Clube, Santo Agostinho, e Cidade Nova.

Os trabalhos desta quinta-feira envolveram ainda o recolhimento de resíduos nos bairros Sessenta e Jardim Esperança, e em praças do bairro Morada da Colina; retirada de entulho e terra na Avenida Nossa Senhora do Amparo (Santa Rita do Zarur) e na Rodovia do Contorno; além de capina, caiação e roçada no Cemitério Municipal do Retiro.