Prefeitura repara muro de contenção após pedido de Edson Quinto

Volta Redonda – A prefeitura enviou uma equipe para reconstruir do muro de contenção que fica às margens do córrego que passa pela Rua São Lourenço, no bairro Santa Rita do Zarur, depois que o presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Edson Quinto, entrou em contato com o governo municipal na tarde desta sexta (12).

A prefeitura informou que enviaria uma equipe no dia seguinte, e o grupo realmente foi ao local e já iniciou os trabalhos neste sábado (13).

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Quinto afirmou que a queda do muro se deveu à intensidade das chuvas, que ele classificou como “fora do normal”.

O vídeo em que Edson Quinto fala do problema