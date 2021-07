Presidente do Haiti é assassinado por grupo armado

Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 08:19 horas

PORTO PRÍNCIPE — O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, 07. A informação foi dada pelo primeiro-ministro interino do país, Claude Joseph. A primeira-dama, Martine, também foi baleada e está que foi internada.

O crime teria sido praticado por um grupo de homens armados que invadido a residência oficial no bairro de Pelerin, em Porto Príncipe.

Em um comunicado divulgado à imprensa, Joseph pediu à população “que se acalme” e afirmou que “a situação da segurança no país está sob o controle da Polícia Nacional haitiana e das Forças Armadas do Haiti”. “Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade do Estado e proteger a nação”.