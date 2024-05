Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, estará em Angra neste sábado (4)

Angra dos Reis – A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), estará em Angra no sábado (4), para um evento regional de análise da conjuntura política, estratégia eleitoral e apresentação de pré-candidaturas da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB) nos municípios da Costa Verde. O PT de Angra dos Reis é o anfitrião do evento, que contará ainda com a participação do deputado federal Lindbergh Farias e das deputadas estaduais Marina do MST, Verônica Lima e Elika Takimoto, todas do PT. Os dirigentes estaduais da legenda e o secretário nacional de políticas para quilombolas e povos tradicionais, Ronaldo Santos, também acompanharão o encontro em Angra.

“Angra dos Reis é uma cidade importantíssima para o PT do Rio. Temos um histórico de muitas realizações em gestões no município e por muitos anos fomos a referência para outras gestões petistas. Nesta eleição de 2024, nossa missão é reconquistar o protagonismo político na cidade”, explica o atual presidente do PT/Angra, Alexandre Klippel.

O encontro em Angra será no Clube Comercial, no Centro da cidade, a partir das 9h. Os convidados farão avaliações da conjuntura política nacional, estadual e local. Dirigentes partidários das cidades da região terão espaço para avaliações. Foram convidadas lideranças das cidades de Paraty, Rio Claro, Itaguaí, Mangaratiba e Seropédica, além da direção local do PCdoB em Angra.

Ao fim da exposição, alguns pré-candidatos a vereadores e vereadoras da região serão apresentados e previamente referendados até a realização das convenções partidárias em junho/julho.