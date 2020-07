PRF apreende carga de cerveja sem nota fiscal na Via Dutra

Matéria publicada em 17 de julho de 2020, 08:05 horas

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande carga de cerveja, que estava sendo transportada sem as devidas notas fiscais. A apreensão ocorreu no posto Caiçara da PRF, em Piraí, nesta quinta-feira, 16.

Os agentes da PRF abordaram uma carreta, com placas de Nova Iguaçu, que levava pouco mais de 55 mil garrafas de cerveja de 300ml. No entanto, o motorista do veículo, de 51 anos, não conseguiu mostrar as notas referentes à carga.