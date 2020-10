PRF detém motorista conduzindo carro que ele mesmo registrou como furtado  

Matéria publicada em 4 de outubro de 2020, 08:24 horas

Volta Redonda – Policiais rodoviários federais detiveram no sábado, dia 3, um homem de 46 anos, que conduzia um Fiat Strada, com placa de Volta Redonda, que chegou a ser registrado pelo próprio dono, no dia 27 de janeiro de 2019, como furtado, em Barra Mansa. A abordagem policial, foi na BR-393, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda.

O motorista, segundo a PRF, não soube informar o motivo dele não ter retirado o registro de furto do veículo. Ele foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde, anteriormente fez o registro do furto do veículo.