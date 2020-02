PRF detém usuário de drogas que dirigia na contramão

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2020, 10:52 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais interceptaram, na noite desta sexta-feira, 7, um Fiat Pálio que trafegava na contramão, na Via Dutra, Km 265, no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Agentes apreenderam dois pinos de cocaína e uma trouxinha de maconha, que estavam com o motorista e um passageiro.

A dupla foi liberada, após assinar um termo circunstanciado, onde se comprometeram comparecer ao Juizado Especial Criminal de Barra Mansa, quando solicitados. O motorista foi multado em R$ 586, por dirigir na contramão.

Já o carro, ficou apreendido no pátio da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, por estar com documentação irregular.