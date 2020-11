PRF e CORE apreendem drogas na Serra das Araras

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 11:20 horas

Piraí – Com objetivo de reprimir a entrada de drogas e armas no Rio de Janeiro, policias rodoviários federais e policiais civis da coordenadoria de recursos especiais (CORE), participaram de uma operação conjunta nesta terça-feira, dia 10, no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, no início da descida da Serra das Araras, em Piraí.

De acordo com a PRF, a ação integrada contou com a atuação de cães de faro do Grupamento de Operações com Cães da PRF e da Seção de Operações com Cães da CORE e resultou em três apreensões de entorpecentes.

Os agentes informaram que inúmeros veículos de passeio e veículos de transporte coletivo foram alvo de fiscalizações e durante as ações, drogas foram encontradas. Em uma das apreensões, segundo a PRF, os cães identificaram tabletes de maconha no interior da mala que era levada no compartimento de transporte de bagagens de um ônibus, resultando na detenção de seu proprietário.

A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi informada. As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil.