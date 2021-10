PRF prende dois homens com cartões de crédito roubados

Matéria publicada em 17 de outubro de 2021, 08:36 horas

Itatiaia – Policiais rodoviários federais prenderam, nesse sábado, dia 16, dois homens suspeitos de portarem cartões de crédito roubados. Eles estavam no Renault Logan Aut, com placas de São Paulo, quando foram abordados pelos agentes, na Via Dutra, Km 318, sentindo Rio, no trecho da rodovia que corta Itatiaia.

Ao revistarem o painel do veículo, os policiais encontraram 22 cartões de diferentes bancos e bandeiras, em nomes de terceiros. Segundo os agentes, eram cartões roubados.

Ainda de acordo com a PRF, os suspeitos confessaram que tinham antecedentes criminais por estelionato. Os dois homens foram levados para a Delegacia de Itatiaia.