PRF prende motociclista por pilotar sem habilitação

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 08:13 horas

Pinheiral – Policiais rodoviários federais prenderam nessa sexta-feira, dia 24, um motorista de 18 anos, por pilotar sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O suspeito chamou a atenção dos agentes, após ultrapassar o carro da PRF, em um local proibido na Via Dutra, Km 253, em Pinheiral.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o motociclista fugiu em alta velocidade, saiu da Dutra e entrou na Rodovia Benjamin Constant, em direção a Pinheiral, onde foi interceptado, após entrar num estrada vicinal.

O pai do rapaz, que chegou para acompanhar a ocorrência do filho, também foi autuado por permitir que o jovem pilotasse sem estar habilitado. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal de Pinheiral, quando for solicitado.

O jovem, foi indicado ainda por outras infrações de trânsito como direção perigosa e pelo crime de desobediência. O rapaz foi levado para 101 DP (Pinheiral) e multado em R$ 3,7 mil.