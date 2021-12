Primeira turma do Colégio Militar de Volta Redonda conclui ensino médio

Volta Redonda e Miguel Pereira – O Primeiro Colégio do Corpo de Bombeiros Militar, que funciona no Ciep 403 – Maria de Lurdes Giovanetti, encerra o ano letivo, nesta quinta-feira, 16, com a formatura dos alunos que concluem o Ensino Médio. Já o Segundo colégio, também comandado pelo CB, em Miguel Pereira, que funciona no Ciep 494 – Alexandre Carvalho, tem formatura agenda para a segunda-feira, dia 20.

As solenidades marcam o encerramento do primeiro ciclo de formação em unidades dos Colégios Militares. A turma de alunos de Volta Redonda, recebe o nome “Gaviões de Aço” e a de Miguel Pereira é conhecida como turma “Atlas”.

As escolas são frutos de uma parceria entre as secretarias de Educação e de Defesa Civil e foram implantadas em 2019. Além das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ministradas nas escolas de Ensino Médio Regular, os estudantes aprendem, no contraturno, noções de Defesa Civil; Atendimento Pré-Hospitalar (Primeiros Socorros); Prevenção e Combate a Incêndio; entre outros conteúdos.