Reforço no policiamento de Barra Mansa já apresenta resultados - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 20:59 horas

Aumento do efetivo da PM foi uma determinação do 5° CPA e é percebido nas ruas

Barra Mansa – O aumento no efetivo da 2ª Cia. de Polícia Militar de Barra Mansa, iniciado nesta segunda-feira (12) já é percebido nas ruas da região Central e em locais definidos pelo plano de segurança pública. Nesta segunda-feira, um homem foi detido nas proximidades do Restaurante Popular, após ser abordado. Contra ele, havia um mandado de prisão e ele era considerado foragido da Justiça.

Diversos locais de Barra Mansa estão sendo ocupados com viaturas, motos e policiais a pé.

O reforço no policiamento foi iniciado depois de um pedido do prefeito Rodrigo Drable e das entidades de classe ao comandante do 5 ª CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Malheiros. Na semana passada, uma reunião na sede da Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) de Barra Mansa, definiu as áreas de atuação da PM e o modelo de integração com a Polícia Civil, Guarda Municipal e órgãos de segurança. O policiamento será estendido durante todo o mês de dezembro e início de janeiro.