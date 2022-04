Reforma de creche no Morro do Cruzeiro está sendo concluída em Resende

Matéria publicada em 23 de abril de 2022, 12:13 horas

Resende- Em breve, mais uma creche será reformada em Resende, oferecendo novas vagas no município.

A creche do Morro do Cruzeiro está passando por uma grande reforma e ampliação, o que irá garantir o aumento do número de vagas ofertadas.

De acordo com a secretaria de educação, até o momento, já foram construídas quatro novas salas e quatro banheiros (um em cada sala), além da ampliação de uma sala já existente, da área de serviço e do refeitório.

As obras agora estão concentradas na pintura da unidade, troca de piso de uma das salas, na finalização das instalações elétricas e preparação da concretagem da calçada, que foi demolida por estar quebrada.

Atualmente, a creche atende 51 alunos e, com a ampliação, irá aumentar para 100 vagas no total.