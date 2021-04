Reformas na sede do Programa Gente Eficiente, em Resende, estão quase concluídas

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 08:39 horas

Equipes finalizam últimos retoques nas calhas, alguns pontos de pintura e limpeza

Resende- A sede do Programa Gente Eficiente, em Resende vai poder oferecer mais conforto e eficiência em seus atendimentos às pessoas e famílias do município. É que as obras que estão sendo realizadas em sua sede pela prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, já estão quase concluídas.

De acordo com o secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim Pereira, as obras continuam a todo vapor e a expectativa é que tudo esteja finalizado no próximo mês.

Segundo o secretário Thomas, no prédio 1 a cozinha, a despensa e o refeitório já foram ampliados. Todos os revestimentos dos banheiros, cozinha e despensa foram trocados. Os revestimentos também chegaram ao refeitório, que ainda não tinha. Além disso, foram instaladas janelas de blindex no refeitório, que, anteriormente, era todo aberto e entrava chuva.

Ainda no prédio 1, as salas de aula receberam pontos de ar condicionado e os banheiros receberam adaptações para as normas de acessibilidade. Telhas, madeiramento, portas de madeira, parte elétrica foram trocados e houve a instalação de piso tátil.

Já no prédio 2, as melhorias foram semelhantes. Outras mudanças importantes aconteceram, como o fechamento da varanda, para virar salão de recreação, cujo antigo salão foi transformado em três novos ambientes: sala de estimulação (atendimento fisioterapêutico), oficina de artesanato e oficina de empreendedorismo. Outra mudança foi a criação de ambientes separados da direção e secretaria, já que antes havia somente um.

– O Programa Gente Eficiente é fundamental para dezenas de pessoas e famílias do município e está recebendo todo carinho e atenção nesta intervenção. O objetivo da gestão municipal é atribuir mais conforto, comodidade e novas possibilidades para o programa. É um trabalho que não começa nesta grande obra, já que nos últimos anos o programa Gente Eficiente foi beneficiado com a chegada de novos instrumentos para sua fanfarra e um ônibus novinho para deslocamento dos participantes. E nas próximas semanas, teremos enfim a conclusão desta obra – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Neste momento, as equipes dão os últimos retoques com a instalação de condutor para as novas calhas dos telhados, fazem a limpeza dos pisos que não foram trocados e terminam a pintura em alguns pontos.