Região tem aumento de casos de gripe e permanece sem registro de Ômicron

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 11:12 horas

Sul Fluminense – O Sul Fluminense também registra aumento de casos de gripe. Nas duas maiores cidades da região – Volta Redonda e Barra Mansa – as variantes H3N2 e H1N1, seguem monitoradas pelas secretarias municipais de Saúde, além da covid e ômicron. Dados da SMS de Volta Redonda apontam, inclusive, aumento no número de atendimentos suspeitos de Influenza. Entretanto, o município esclarece, que na rede pública, não há registros de internações pela doença.

O mesmo foi informado pela Secretaria Municipal de Barra Mansa, que aponta aumento de casos de gripe. A assessoria de Imprensa não informou, porém, o percentual referente a este aumento. Em relação a variante ômicron as secretarias de Saúde, das duas cidades, afirmam que não há casos registrados da doença.

Estado do RJ – No estado do Rio de Janeiro, o vírus da Influenza – denominado H3N2, especificamente da variante Darwin – segue ganhando as atenções das autoridades de saúde do estado do Rio de Janeiro. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), na manhã desta sexta-feira, 17, os registros mostram cinco óbitos em função da doença no decorrer do ano.

Dados da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), revelam ainda que em 2020, foi notificado um óbito causado por este subtipo e, em 2019, duas outras mortes. Já os casos de H1N1, foram responsáveis pela morte, em 2019, de 63 pessoas. Em 2020, essa variante de vírus provocou um óbito e, em 2021, foram duas outras mortes causados pelo subtipo.

A SES divulgou ainda que, em relação a variante ômicron, não há casos identificados da cepa no estado do Rio de Janeiro. Todos os viajantes estão sendo monitorados, em parceria com as vigilâncias municipais.

Sintomas

Influenza

A gripe, como é chamada a infecção pelo vírus Influenza, apresenta sintomas agudos logo nos primeiros dias da doença como: Febre alta; Calafrios; Dores musculares; Tosse; Dor de garganta; Intenso mal-estar; Perda de apetite; Coriza; Congestão nasal (nariz entupido); Irritação nos olhos;

Covid

Já os casos de Covid-19, a doença começa a evoluir a partir do 7° dia, podendo ou não levar a um quadro de insuficiência respiratória.

ômicron

De acordo com pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, os sintomas da ômicron são “diferentes” das cepas anteriores do coronavírus e incluem:

Dor de garganta; Dor no corpo, principalmente na região da lombar; Congestão nasal (nariz entupido); Problemas estomacais e diarreia.

No Brasil, as variantes delta e gama ainda são predominantes. Seus sintomas podem incluir: Perda de olfato e paladar; Dor no corpo; Dor de cabeça; Fadiga muscular; Febre; Tosse.

G7 fala em “maior ameaça à saúde pública”

Países do grupo pedem cooperação diante da variante

Os ministros da Saúde do G7 – grupo dos países mais industrializados do mundo – pediram cooperação diante da variante Ômicron do SARS-CoV-2, que consideram ser “a maior ameaça atual à saúde pública mundial”.

No final da última reunião durante a presidência britânica do G7, os ministros da Alemanha, do Canadá, dos EUA, da França, Itália, do Japão e Reino Unido declararam-se “profundamente preocupados pelo aumento do número de casos” da nova variante.

Em comunicado, consideraram “mais importante do que nunca cooperar estreitamente”, bem como “vigiar e partilhar informação”. Em relação às vacinas, insistiram na importância das “campanhas de mobilização”.

Os ministros “reiteraram o compromisso” de “lutar contra a pandemia em curso e construir defesas para o futuro”.

Lembrando que o fato de “trabalhar em conjunto é crucial face à onda de Ômicron que cresce rapidamente”, insistiram na importância de “um acesso equitativo aos diagnósticos, à sequenciação genética”, bem como às vacinas e aos tratamentos.

Testes

“A Ômicron tem período de incubação mais curto, de dois a três dias. Se quisermos detectar a maioria dessas infecções e fazer algo para combater o contágio, temos de fazer um teste todos os dias”, afirmou Céline Gounder, especialista em doenças infeciosas e epidemiologista da Universidade de Nova Iorque e do Hospital de Bellevue.

A especialista explicou ainda que entre 15% e 30% dos testes positivos devem ser sequenciados para perceber qual a variante que está se espalhando.

Intensificar a vacinação, incluindo a primeira dose e doses de reforço, também será importante para combater as ondas atuais. Céliner defende que ”isso exigirá uma campanha planejada para educar o público sobre o que é importante – por exemplo, vacinar crianças”.

Melhorar a ventilação e a filtragem do ar também é importante, assim como usar máscaras de qualidade.

A especialista considera que ainda é muito cedo para dizer se a Ômicron é mais ou menos letal do que as variantes anteriores. “A virulência [capacidade de um microrganismo patogênico se multiplicar no organismo e provocar doença] depende da idade da pessoa, bem como de outros dados demográficos, mas a idade é provavelmente a mais importante”.

As evidências disponíveis indicam que a Ômicron é mais transmissível e evasiva do sistema imunológico, tornando a infecção mais provável entre os que foram vacinados ou se recuperaram da doença.

Entretanto, um painel de consultores externos do CDC recomendou o direcionamento às vacinas de mRNA para a proteção contra a covid-19 – ou seja, as vacinas da Pfizer/BioNTech ou Moderna – em preferência à da Johnson & Johnson, devido a riscos de coagulação do sangue. O regulador ainda precisa aprovar essa orientação.

Volta Redonda

O município ampliou nesta semana os horários das 46 unidades básicas de saúde (UBS e UBSF), das 07h às 17h, para atender casos de síndrome gripal leve. Sendo que três postos de saúde: 249, Volta Grande e Vila Mury funcionam até as 22h e cinco unidades: São Geraldo, Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, Santa Cruz e Santo Agostinho, até as 19h, inclusive aos fins de semana.

A medida é para não sobrecarregar a rede de emergência do município. Apenas pacientes com complicações de saúde e sinais de gravidade estão sendo encaminhados À rede de urgência – Hospital Municipal do Retiro (HMMR), UPA Santo Agostinho, Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto).

Vacina

O número de vacinas contra a gripe (Influenza) recebido na última quarta-feira (15) é insuficiente, por isso foi dada a preferência para imunizar pessoas acima de seis meses de idade que não tenham recebido a dose este ano, além do grupo prioritário para a vacinação. As doses foram distribuídas em quatro unidades, uma por região (São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande). Novas remessas foram solicitadas, mas, por enquanto, ainda não há previsão de novas entregas.