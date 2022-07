Resende abre matrículas para EJA

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 12:45 horas

Interessados já podem se matricular em uma das quatro unidades de ensino que oferecem a modalidade

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu as matrículas para o 2° semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados em retomar com os estudos podem se matricular em uma das quatro unidades de ensino que oferecem a modalidade, presencialmente, das 18h às 22h.

As unidades de ensino que oferecem a modalidade da EJA são: Colégio Municipal Getúlio Vargas, na Cidade Alegria; E.M. Noel de Carvalho, no bairro Nova Liberdade; E.M. Maria de Assis Barboza, no Cabral; e E.M. Dona Mariúcha, no bairro Santo Amaro.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é voltada para pessoas a partir de 15 anos, que não completaram os anos da Educação Básica (Ensino Fundamental) na idade apropriada e querem retornar aos estudos. E também para os adultos e idosos que desejam completar a alfabetização.

Os jovens e adultos interessados devem ir até uma das escolas e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento; foto 3×4; declaração de escolaridade, transferência ou histórico escolar; e comprovante de residência.

-A EJA é uma oportunidade para os jovens e adultos, inclusive idosos, que abandonaram os estudos por algum motivo ou que não conseguiram concluir a educação básica na idade, ampliarem seus estudos. Esperamos que a população aproveite essa oportunidade e se matricule, pois com a conclusão dos estudos as chances de ingressar no mercado de trabalho aumentam. Atualmente, essa modalidade de ensino atende mais de 600 alunos na rede municipal – disse a secretária de Educação, Rosa Frech.

Vale destacar que as aulas retornam na próxima terça-feira, dia 2. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3360-6089.