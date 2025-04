Resende: Casa Claudionor Rosa realiza evento cultural

Resende – A Casa Claudionor Rosa, reconhecida oficialmente pelo Ministério da Cultura como Ponto de Cultura e Memória, realizou nesse Sábado (19) uma celebração única da cultura resendense. O evento aconteceu no emblemático sobrado do centro da cidade que foi residência do historiador, poeta e colecionador Claudionor Rosa, patrono do espaço.

Como parte de suas atividades como Ponto de Cultura certificado pelo MinC, a instituição apresentou a tradicional leitura do “Testamento de Judas”, adaptada com um viés literário e poético. O ator Wendel Amorim deu vida ao texto satírico, que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da casa.

“Este evento representa exatamente o tipo de iniciativa que buscamos desenvolver como Ponto de Cultura reconhecido pelo Ministério”, afirmou Luciano Rosa, presidente da instituição. “Aqui no espaço que foi morada e local de trabalho de Claudionor Rosa, mantemos viva a memória cultural de Resende, mas sempre com um olhar criativo e contemporâneo.”

O “Testamento de Judas”, tradição que remonta às brincadeiras populares do período pascal, foi adaptado para distribuir conselhos, indicações literárias e musicais a personalidades locais de forma bem-humorada. O evento reforçou o papel da Casa Claudionor Rosa como importante equipamento cultural da cidade, agora com o selo do Ministério da Cultura.

Sobre o Ponto de Cultura

A Casa Claudionor Rosa foi recentemente reconhecida pelo Ministério da Cultura como Ponto de Cultura e Memória, status que atesta sua importância na preservação do patrimônio imaterial da região. O espaço mantém o acervo pessoal de Claudionor Rosa e desenvolve atividades culturais gratuitas para a comunidade.