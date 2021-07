Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 07:56 horas

Resende- A Secretaria Municipal de Saúde de Resende tranquiliza a população e informa que todas as doses das vacinas contra Covid-19 foram aplicadas dentro do prazo de validade, inclusive os dois lotes mencionados, na sexta-feira, dia 2, pela reportagem do jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a secretaria de saúde, os dois lotes citados da vacina AstraZeneca foram recebidos aqui em Resende e aplicados dentro do prazo. A Secretaria reforça que existe um processo de verificação da validade das vacinas no recebimento da nota fiscal das mesmas, além de um controle rigoroso, durante o envio para as unidades de saúde e também no momento da aplicação.

Essa checagem acontece com todos os imunizantes oferecidos à população aqui no município.

Em caso de dúvida, a secretaria de saúde informa para que a população não deixe de conferir o cartão de vacina, onde estão a data de aplicação e a data da validade do lote.