Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 08:38 horas

Vacinação será na sexta-feira para pessoas com 37 anos ou mais

Resende- De acordo com o novo cronograma semanal de vacinação contra a Covid-19 da prefeitura de Resende, através da secretaria municipal de saúde, a partir de sexta-feira, 16, o município iniciará a imunização de pessoas a partir de 37 anos, que são moradores das áreas de cobertura da Estratégia Saúde da Família (postos de saúde), das 8h às 12h. Além das gestantes, puérperas e lactantes de até 12 meses.

A secretaria de saúde ressalta que para o público que se adequa neste perfil de idade e endereço não há a necessidade de agendamento prévio para se imunizar. Este grupo deve apresentar os seguintes comprovantes: documento de identidade com foto e CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, além da menor idade desta etapa – 37 anos – a oportunidade também é oferecida para todas as pessoas com idades superior, que por alguma razão, não puderam comparecer em duas respectivas etapas da imunização, desde que seja morador da área coberta pelo posto de saúde.

– Mais uma etapa de imunização da população de Resende está em andamento e a gestão municipal continua empenhada em fazer tudo transcorrer com toda segurança, organização e agilidade possíveis. É importante entender que dividimos a população em moradores de áreas cobertas pelas ESFs e moradores que residem fora da cobertura desses postos de saúde. Com isso, conduzimos a imunização dos dois grupos paralelamente, para não inflar os postos e nem as ações em drive-thru, que é o modelo mais utilizado até aqui para quem não tem a cobertura do posto de saúde. Assim, nos aproximamos de 90 mil doses de vacina aplicadas no município – comentou o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.

Atenção para a segunda dose

Com a exceção da vacina da fabricante Janssen, todas as demais vacinas precisam das duas doses para que a imunizante esteja plena e completa. Por isso, é fundamental ficar atento ao prazo estipulado no cartão de vacinação e retornar para que seja aplicada a segunda dose da vacina. Para que o município continue avançando na proteção de sua população, este é um passo essencial.