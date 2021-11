Resende prorrogada Campanha de Multivacinação

Resende – A cidade prorrogou a Campanha Nacional de Multivacinação até o próximo dia 30 de novembro. A ação foi estendida devido à baixa adesão da população e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha acontece no Centro de Imunização de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, e nos postos de saúde da Atenção Básica, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, de 13h30 às 16h.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, falou sobre a importância da adesão e o prazo extra para aproveitar a campanha. “E mais uma oportunidade para que a vacinação das crianças e adolescentes fiquem em dia. As vacinas contribuem para que a nossa sociedade não tenha problemas com doenças e problemas que já causaram muitos danos à saúde pública no passado”, ressaltou o secretário.