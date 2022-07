Restaurante Popular comemora aniversário de Volta Redonda com cardápio de festa julina

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 10:00 horas

Almoço especial será nesta quinta-feira, dia 14; local também terá decoração temática para receber os clientes

Foto: Arquivo-Cris Oliveira-Secom/PMVRVolta Redonda – O aniversário de Volta Redonda é neste domingo, dia 17 de julho, mas o Restaurante Popular vai antecipar as comemorações pelos 68 anos do município com almoço especial nesta quinta-feira, dia 14. O local será decorado com tema de festa julina e o cardápio também terá pratos típicos dos “arraiás”. Entre as opções estão salsichão com farofa e a sobremesa será canjica. O restaurante estará aberto para o almoço no horário habitual, das 10h30 às 14h30.

E os resultados alcançados pelo Restaurante Popular de Volta Redonda também são motivos para comemorar. Nos seis primeiros meses de 2022, o local serviu 221.838 almoços e 39.571 cafés da manhã, números que fazem da unidade o equipamento de segurança alimentar com maior alcance do município, atendendo milhares de pessoas que fazem as principais refeições do dia no local.

O Restaurante Popular atende, por dia, mais de duas mil pessoas, 300 para o café da manhã, entre 7h e 9h, e 1,8 mil para o almoço, de segunda a sexta-feira, na Avenida Integração, no bairro Aterrado, com refeições balanceadas a custo baixo. Com o subsídio de mais de 50% dado pela prefeitura, o almoço sai a R$ 3,50 e o café da manhã a R$ 1,50 para a população. O almoço tem custo total de R$ 8,83 e o governo municipal arca com R$ 5,33 deste valor; o desjejum sai a R$ 3,07, sendo R$ 1,57 pago pela prefeitura.

Gratuidade – O local ainda oferece gratuidade nas refeições para pessoas em situação de rua assistidas pelo Centro POP (Centro de Referência Especializado Uhady Nars para População em Situação de Rua).

Refeições balanceadas – O cardápio do almoço inclui salada de folhas; salada de leguminosas; acompanhamento: arroz branco, feijão preto ou carioca; guarnição; proteína (carne); suco; e sobremesa. Nos dias de suínos ou pescados, o restaurante oferece ovos como opção. O café da manhã conta com pão francês com margarina, café ou café com leite.

A coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal da Ação Comunitária (Smac), a nutricionista Cristiane Seabra, lembrou que o município ainda conta com outras ações de combate à fome.

“O Banco de Alimentos, que arrecadou e doou mais de 60 toneladas de comida a 26 entidades beneficentes que fornecem alimentação à população carente do município. E o Programa de Educação Nutricional, executado nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), que ensina o aproveitamento integral dos alimentos, medida que também auxilia no combate à fome”, falou.