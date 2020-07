Retiro é o bairro com maior número de autuações por irregularidades de abertura de comércio em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de julho de 2020, 16:26 horas

Volta Redonda –Desde o fechamento das atividades econômicas, no último dia 29,a força-tarefa de fiscalização atendeu mais de 320 denúncias de irregularidades e descumprimentos dos decretos municipais que estabelecem as condições para o funcionamento do comércio essencial e não essencial na cidade durante o período de restrição.Os cinco bairros com maior número de registros nesse período são Retiro (46), Vila Santa Cecília (41), São João (39), Aterrado (33) e Santo Agostinho (15). Esses bairros correspondem aos locais com maior concentração de comércio na cidade.

Foram 16 estabelecimentos autuados e dez interditados. As denúncias são principalmente sobre estabelecimentos não autorizados a funcionar (50%), aglomeração (30%), falta de uso de máscaras (10%) e medidas de distanciamento e higienização (10%).

Durante esse período de restrições, a Prefeitura de Volta Redonda reforçou ações de combate ao novo coronavírus, como as fiscalizações, que é uma das medidas efetivas para reduzir o contágio.

De acordo com as equipes, alguns estabelecimentos atendem os clientes com as portas fechadas para burlar a fiscalização. Os setores que mais estavam adotando essa prática foram academias, barbearias, salões de beleza e similares, lojas de calçados e roupas, lojas de tecidos, prestadores de serviços não autorizados, depósitos de bebidas e bares.

O prefeito Samuca Silva pediu mais conscientização por parte dos clientes e lojistas, que insistem em descumprir as medidas restritivas de prevenção à Covid-19. “O comércio foi fechado para diminuir a circulação de pessoas nas ruas e, com isso, diminuir a curva de contágio do vírus. Mas, se não houver a colaboração de todos vamos ter dificuldades em vencer essa batalha e as pessoas continuarão sofrendo com essa doença”, frisou Samuca.

As denúncias devem continuar sendo realizadas pela população através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR.