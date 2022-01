Rio Claro tem desabamento em local de antiga obra de contenção

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2022, 16:56 horas

Rio Claro – Nesta segunda-feira (10/01) por volta das 20h, começaram a aparecer rachaduras no local onde foi executada uma obra de contenção e drenagem entre 2009 e 2010, na Rua São Francisco, no bairro Santa Luzia e por volta das 23h ocorreu um desabamento.

A Defesa Civil de Rio Claro retirou os moradores antes da tragédia, levou para um abrigo na cidade (colégio municipal São José) e nesta terça (11/01) peritos da Defesa Civil do Rio Janeiro, fizeram a avaliação do local e irão definir os passos a serem dados em relação ao desabamento, que pode continuar conforme as condições climáticas.

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, já havia acionado ontem o DRM/R, órgão que atua na avaliação de áreas em risco e fez contato com o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, para que seja dado o apoio necessário com relação às acões a serem desenvolvidas.