Matéria publicada em 12 de julho de 2020, 16:01 horas

Volta Redonda – A Rodoviária Prefeito Francisco Torres, na Vila Santa Cecília, reabre nesta segunda-feira (13). Vão voltar a circular ônibus intermunicipais para todo o Estado do Rio e também linhas interestaduais. A ligação de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral com o restante do Estado do Rio por ônibus estava interrompida desde 8 de abril.