Matéria publicada em 24 de março de 2021, 20:20 horas

Prefeito apela para que população respeite restrições para evitar fechamento geral, como ocorreu no noroeste fluminense

Barra Mansa – Em transmissão ao vivo feita pelo Facebook a partir das 19 horas desta quarta-feira (24), o prefeito Rodrigo Drable está obrigado, assim como todos os outros do Estado do Rio, a aderir ao decreto publicado pelo governador Claudio Castro nesta quarta (24). Drable destacou que as medidas precisam ser cumpridas e as pessoas precisam evitar aglomerações para que não seja preciso haver um fechamento geral (lockdown) como o que foi feito por ordem judicial no Noroeste Fluminense.

Sobre o comércio, o prefeito explicou que as atividades comerciais não essenciais (que não sejam supermercados, farmácias, lojas de materiais de construção, postos de combustível e outras definidas em lei) poderão funcionar entre 10 e 19 horas de segunda a sexta e de 9 às 13 no sábado. Nesse caso, terão de fazer acordo com o sindicato que representa os comerciários, porque é oficialmente feriado no Estado do Rio inteiro.

Bares, restaurantes, lanchonetes e similares poderão funcionar das 11 às 14 horas e das 18 às 21 para atendimento presencial, podendo funcionar com delivery, drive thru ou retirada de mercadorias (take away) nos outros horários. Mesmo em setores comerciais essenciais, como padarias e supermercados, é proibido o consumo dentro do estabelecimento, em qualquer horário.

Todas as atividades esportivas coletivas estão proibidas durante o período em que durar o feriado. As atividades individuais, como caminhadas, são permitidas.

As academias podem funcionar com 50% da capacidade e mediante agendamento. O uso de máscara é obrigatório mesmo durante a prática de exercícios. O afastamento entre as pessoas deve ser de 1,5 metro.

As atividades escolares (presenciais e online) estão suspensas durante o feriado. O prefeito apelou para que, mesmo sem as aulas, os pais mantenham as crianças em casa, para evitar que elas possam se contaminar na rua.

O atendimento nas repartições públicas, exceto as essenciais, ficará suspenso durante o feriado.