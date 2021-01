Rodrigo Drable toma posse como prefeito de Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 16:51 horas

Barra Mansa – O prefeito reeleito de Barra Mansa Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima foram empossados nesta sexta-feira (1º) em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal. Na ocasião, os 19 vereadores eleitos também assumiram os cargos. Por conta da pandemia causada pela Covid-19, a solenidade foi restrita e transmitida ao vivo via Internet.

Durante a cerimônia, Rodrigo Drable expressou a alegria de continuar trabalhando por Barra Mansa. “Nesse primeiro de janeiro inicia um período de quatro anos, onde todos nós tivemos a oportunidade que pedimos de administrarmos, fiscalizarmos e cuidarmos da cidade que nós declaramos amor”.

Drable agradeceu o apoio da família, amigos, parceiros de trabalho e profissionais da Prefeitura de Barra Mansa. “Agradeço a nossa equipe que fez a gestão dos últimos quatro anos e permitiu que muitos avanços acontecessem. Enfrentou momentos difíceis como enchentes, deslizamentos, perdas de patrimônio de muita gente, uma pandemia de febre amarela e agora essa tão difícil da Covid-19. Agradeço a essa equipe que se dedicou, que talvez não tenha feito tudo aquilo que nós sonhamos no dia a dia, mas que eu tenho convicção que fez o seu melhor todos os dias. Disso nós não podemos abrir mão, de fazer o nosso melhor, no limite da nossa capacidade, por mais que não façamos tudo e não consigamos agradar a todos, mas ter a consciência de ter feito o nosso melhor o tempo todo”.

O prefeito também agradeceu o apoio dos cidadãos. “Eu agradeço a população, que apesar de tanta dificuldade, principalmente as que eu enfrentei em 2020, fruto inclusive de covardia, mentira e agressões diversas, fez o seu juízo. Apesar dos vários concorrentes e a eleição com mais candidatos dos últimos anos, mais da metade da população disse que nós deveríamos continuar. Essa população escolheu. Isso é democracia. Quem decide é o povo”.

Fátima Lima relembrou o ano difícil causado pela Covid-19 e reiterou o compromisso de trabalhar pelo bem da população. “Reeleição é responsabilidade. Por isso assumi e prometi diante desta casa e de Deus cumprir com justiça e compromisso esse mandato. Barra Mansa precisa dessa casa e precisa do Executivo. E nós estamos aqui dispostos a trabalhar. Não será fácil, como não foi na gestão passada. Encerramos o ano mais difícil das nossas vidas com relação à saúde, mas com muita força, união, trabalho e dedicação, nós conseguimos vencer e a cada dia venceremos mais”.

Após a cerimônia, Rodrigo Drable e Fátima Lima foram até a prefeitura, onde assinaram o livro do Executivo, marcando a transição de cargo. As atividades na Prefeitura de Barra Mansa terão início na próxima segunda-feira, dia 4.