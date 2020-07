‘Ruas de Compras’ de Volta Redonda ganha versão online na pandemia

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 20:09 horas

Lojistas, consumidores e entregadores de delivery interessados devem se cadastrar na plataforma Compras VR

Volta Redonda– O projeto “Ruas de Compras” da Prefeitura de Volta Redonda ganhou uma versão online devido a pandemia do novo coronavírus. Para auxiliar os lojistas, a prefeitura criou uma plataforma digital, o ‘Compras VR’, que funciona como um shopping online. Nesta sexta-feira, dia 17, para fomentar o comércio dentro do site, a prefeitura vai promover uma edição online do projeto ‘Rua de Compras’.

Os interessados podem acessar o site: www.comprasvr.com.br e se inscrever. Para cadastrar a empresa, devem ser fornecidos dados simples, como nome, descrição da loja, e-mail, telefone, WhatsApp e redes sociais (caso tenha), CNPJ, endereço e horário de atendimento.

Além disso, é necessário fazer o cadastro do catálogo de produtos, com descrição, preço e foto. Qualquer empresa da cidade com alvará válido poderá se inscrever. Vale lembrar que as transações financeiras não são realizadas dentro da plataforma.

O prefeito Samuca Silva, frisou que essa é uma importante ferramenta fornecida pela prefeitura para fomentar a economia nesse momento de crise.

– A Prefeitura já disponibilizou a plataforma e agora precisamos do engajamento dos empresários para se cadastrarem e utilizarem o espaço – disse Samuca.

A plataforma já tem 400 compradores ativos e mais de 200 vendedores cadastrados. Além disso, cerca de 230 inscrições estão em andamento e quase 500 produtos já foram incluídos no site.

Os entregadores de delivery também podem oferecer seus serviços pela plataforma. Basta acessar e se cadastrar informando RG, CPF e CNH.