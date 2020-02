Saae de Barra Mansa abre concurso público com 32 vagas

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 16:32 horas

Barra Mansa – A partir desta terça-feira (11), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Barra Mansa abrirá as inscrições para o concurso público que preencherá 32 vagas para nível fundamental, nas funções de agente de saneamento e auxiliar de serviços gerais. O salário é de R$1.045 para uma jornada de 40 horas.

São cinco vagas para agente de saneamento e 27 para auxiliar de serviços gerais. As contratações são em regime estatutário. O concurso será realizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). O diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, explica a realização de um novo concurso público.

– Estamos fazendo esse concurso para preencher as vagas que não foram preenchidas no último concurso. Vale ressaltar que nosso concurso foi feito pelo Ibam com o maior sucesso. Todas as pessoas já foram chamadas. Optamos por esse novo concurso porque traz mais transparência – pontuou.

As inscrições devem ser feitas no (ibam-concursos.org.br) e seguem até as 23h59 do dia 12 de março, com taxa de R$40 que deve ser paga até as 21h do dia 13. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda poderão solicitar a isenção desse valor entre os dias 11 e 13 de fevereiro, através do site.

O processo contará com avaliações objetivas e práticas, começando com uma prova de múltipla escolha, prevista para o dia 26 de abril. Serão cobrados conhecimentos Técnico-profissionais, Matemática e Língua Portuguesa, divididos em 30 questões, sendo 10 para cada disciplina. Para aprovação, é necessária uma média de 50% em cada matéria. O exame prático tem data marcada para os dias 6 e 7 de junho.