Saae faz recuperação de rede de água que rompeu na Ponte Alta

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 16:24 horas

Volta Redonda– O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informou que atua, desde o final da manhã desta sexta-feira, dia 30, na recuperação de rede de distribuição de água que rompeu no bairro Ponte Alta. O incidente ocorreu na Rua Dom Pedro II e provocou deslizamento de terra que atingiu dois imóveis.

Para que o serviço de manutenção seja executado houve interrupção do abastecimento de água, que vai afetar os bairros Ponte Alta, Cajueiro e Mangueira.

Vale lembrar que o restabelecimento do abastecimento de água acontece de forma gradativa, assim que forem religadas as bombas. Até então, os moradores da região devem racionar o uso da água.

O diretor-presidente do Saae-VR, José Geraldo dos Santos, o Zeca, afirmou que a equipe da autarquia estará no local até a conclusão do reparo. “O local é de difícil acesso e a chuva está dificultando o trabalho”, informou.

Ele lembrou que a rede no local é antiga e começa a ser substituída na próxima semana. “A obra já foi licitada e os quase 50 metros de rede serão trocados”, avisou Zeca.