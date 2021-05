Matéria publicada em 1 de maio de 2021, 14:49 horas

Fornecimento de água da cidade ficará interrompido das seis da manhã às oito da noite

Volta Redonda – Aproveitando a realização da Manutenção Preventiva Anual neste domingo, dia 2, na ETA (Estação de Tratamento de Água) Belmonte, as equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realizarão duas obras de melhorias em redes de água potável nos bairros Belmonte e Aero Clube. Com investimento de aproximadamente R$ 30 mil, o objetivo é proporcionar benefício aos moradores e otimizar o trabalho, visto que será necessária a interrupção do abastecimento.

“Serão três serviços simultâneos que precisam da parada no abastecimento, mas que vão proporcionar melhorias significativas no acesso à água para os moradores”, explicou o presidente do Saae-VR, Paulo César de Souza, o PC, lembrando que a manutenção da ETA deve ser feita anualmente e nos dois últimos anos não foi feita, o que coloca a ETA numa situação vulnerável em relação ao risco de desabastecimento.

Uma das obras de melhorias é a interligação da rede de água potável construída na Avenida Pernambuco com a linha adutora localizada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Belmonte. O objetivo é buscar alternativa para o abastecimento do Núcleo Grande Oriente, localizado na Rua Grande Oriente, beneficiando cerca de 120 famílias.

“Foram construídos 780 metros de rede até a entrada do núcleo. Após a finalização da construção das redes internas pelos moradores, iniciaremos os testes no núcleo”, explicou o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira.

Para o trabalho serão utilizados retroescavadeira, caminhão munck (capaz de carregar e movimentar grandes cargas), motosserra e bomba de esgotamento de vala.

Aero Clube

A outra intervenção é um reparo em um vazamento de água potável identificado em uma rede de abastecimento localizada embaixo do Viaduto Radial Leste, na Avenida Antonio Pedro da Costa (Radial Leste), bairro Aero Clube. A melhoria vai beneficiar principalmente os moradores da parte alta dos bairros Santo Agostinho e Água Limpa (cerca de 25 mil habitantes). Os trabalhos contarão com apoio de retroescavadeira, motoserra, bomba de esgotamento de vala e guincho de arraste.

Manutenção Preventiva Anual

No domingo, o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) realizará a Manutenção Preventiva Anual da ETA Belmonte. O trabalho terá início às 6h e término previsto para às 20h. O abastecimento de toda a cidade será interrompido durante a operação.

O Saae-VR lembra que após o término do serviço, a retomada do abastecimento se dará de forma gradativa. Para minimizar os transtornos, a autarquia pede à população que se prepare, reservando água para os afazeres domésticos, privilegiando o consumo humano e evitando desperdício. O Saae-VR informa que o atendimento por carro-pipa será feito exclusivamente para hospitais e clínicas.