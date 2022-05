Saae-VR retoma visitação à ETA Belmonte

Matéria publicada em 15 de maio de 2022, 16:35 horas

Objetivo é desenvolver ações de conscientização, aprendizado, troca de experiências

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) retomou a visitação de escolas e grupos interessados à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belmonte. O objetivo é desenvolver ações de conscientização, aprendizado, troca de experiências e informações.

A idade mínima para participar é de seis anos e a visita tem duração de duas horas. Na estação, os visitantes são orientados sobre produção, tratamento, monitoramento e uso consciente da água, além de conceitos de sustentabilidade e responsabilidade com o meio ambiente.

Recentemente a ETA Belmonte recebeu visitantes do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Caeiras, da Escola Municipal José Fontes Torres e da Escola Estadual Rondônia.

“A visita contribui diretamente no processo de aprendizagem dos nossos alunos, uma vez que no curso desenvolvemos questões ambientais, fazendo agregar maior valor em sua formação”, explicou o professor da Escola Estadual Rondônia, Francisco Jácome Gurgel Junior.

Os visitantes participam de uma palestra e conhecem as dependências da ETA, as etapas dos processos de tratamento.

“Eu gostei muito de vir ao SAAE, aprendi muita coisa que eu nunca imaginei”, contou a aluna do CRAS Caeiras, Yasmin da Silva Santos.

Essas visitas proporcionam aos estudantes observar o ambiente real de uma estação de tratamento.

“Trabalhamos o tratamento de água na escola, mas mostrar no local que é realizado na cidade faz toda a diferença, sendo uma experiência que eles não vão esquecer. É muito bom ver que eles estão aprendendo e empolgados”, citou a professora da Escola Municipal José Fontes Torres, Sheila Oliveira.

O agendamento para participar da ETA Belmonte deve ser feito com antecedência, enviando ofício com as seguintes informações: instituição, quantidade de alunos, idade, endereço e telefone para contato.