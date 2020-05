Samuca Silva afirma que leitos de CTI são de Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 16:45 horas

Prefeito se refere a possibilidade de Estado assumir vagas na rede municipal, que foi objeto de liminar em Resende

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou, em áudio divulgado pelas redes sociais, que os leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid-19 na cidade “são nossos”. Ele se referiu à questão levantada por uma liminar obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), que proibiu o governo estadual de assumir a gestão de leitos de tratamento intensivo de Covid-19 naquela cidade.

Em Volta Redonda, segundo Samuca, isso não ocorreria, porque os leitos da cidade atualmente em uso são anteriores à pandemia. No entanto, o MPRJ, ao pedir a liminar em Resende, preocupou-se não apenas com a possibilidade de o Estado reivindicar a gestão de novos leitos, como também de, com uma canetada, mudar a resolução e requisitar também os leitos atuais.

Já os 40 leitos de alta complexidade no antigo Hospital Santa Margarida poderiam ser usados pelo governo estadual, pela nova regra, caso já estivessem em operação, mas a prefeitura os está deixando “em reserva” para serem montados em caso de necessidade, como o prefeito afirmou nesta sexta(01/05) ao DIÁRIO DO VALE.

– Por enquanto, esses novos leitos não foram concluídos. Já fizemos a licitação e podemos adquirir tudo de que precisamos para montá-los, mas estamos aguardando, porque a pandemia em Volta Redonda está trazendo mais casos de média complexidade, que são atendidos no Hospital de Campanha, cujos leitos não estão sujeitos à gestão estadual – disse.

Ocupação

De acordo com os dados divulgados neste sábado (02/05) por Samuca, a ocupação de leitos de UTI na rede pública da cidade está em 17%, para uma meta máxima de 50% no acordo que permite a flexibilização do comércio; no mesmo acordo, ficou estabelecido que a ocupação dos leitos do Hospital de Campanha montado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira deve ser de no máximo 60%, estando atualmente em 10%. Outro índice, a aevolução do número de casos suspeitos, que não pode ficar acima de 5% por mais de dois dias seguidos, ficou em 1,66% na contagem mais recente.

O prefeito afirmou que, neste domingo, vai anunciar medidas de restrição de acesso a Volta Redonda, em transmissão ao vivo prevista para às 16 horas.