Samuca Silva anuncia filiação ao PSC

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 17:25 horas

América Tereza também vai para o partido; prefeito afirma que trabalha com grupo forte de candidatos e espera eleger dez parlamentares

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva irá para o PSC. O anúncio foi feito nesta sexta (06) em uma cerimônia no Hotel Bela Vista, com a presença de Marcos Dias, que representou o presidente nacional do PSC, pastor Everaldo Dias. A secretária municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, América Tereza, também irá para o partido do governador Wilson Witzel. Ela disse ao DIÁRIO DO VALE que vai ser candidata a vereadora pelo PSC este ano. Outros secretários municipais e vereadores também participaram do evento, mas o prefeito Samuca Silva evitou detalhar quais deles farão parte da nominata do PSC.

– Estamos preparando duas nominatas que devem fazer cerca de dez vereadores. Pelo PSC, pretendemos fazer seis, talvez sete. Mas o momento não é de dar muitos detalhes sobre esse assunto. Só posso garantir que o grupo será muito forte – disse Samuca.

O prefeito afirmou ainda que é preciso mostrar para a população que, apesar dos problemas que ocorrem no país, é preciso manter a fé nas instituições democráticas: “As pessoas estão desanimadas com a política e precisamos mudar isso”, disse.

Samuca afirmou que está se filiando ao partido do governador por causa de um projeto de recuperação do Estado do Rio de Janeiro: “De recuperação da moral ética e de uma gestão pública diferente de tudo que nós já vimos”, disse Samuca.

Sobre o fato de estar fazendo a terceira mudança de partido desde que assumiu o governo, Samuca explicou: “O Brasil vive um processo de resgate da sociedade em relação aos partidos. Optei por buscar uma agremiação onde me sentisse bem, e estou me sentindo muito bem acolhido no PSC”, disse.

Marcos Dias disse que uma das características que aproximam as administrações de Samuca e Witzel é o fato de ambos terem precisado “arrumar a casa” para depois começarem a efetivamente entregar serviços à população.

– Notei que Samuca tem feito o seu dever de casa. E note-se que é mais difícil reformar uma casa do que construir uma a partir do zero. É preciso fazer uma revisão geral, porque às vezes os piores problemas estão escondidos. Vejo em Samuca a vontade e disposição de fazer a política de forma certa, visando a melhoria das condições da população – disse.

O prefeito afirmou ainda que se sentiu acolhido no PSC, e que precisou deixar o PSDB por não se sentir à vontade em um partido que, segundo ele, “abriga as pessoas que afundaram o Estado do Rio”.

Ele afirmou ainda que se sente bem acolhido na legenda e que, mesmo antes de ter se filiado, já pode contar com a aprceria do governador. Ele lembrou a assinatura do decreto que criou as condições para a formação do novo polo metalmecânico e o projeto para interligar a região à BR-101 (a Rio-Santos), dando acesso ao Porto de Sepetiba e à Costa Verde.

O prefeito informou ainda que, com a melhora das condições meteorológicas, o programa de recoposição asfáltica na cidade finalmente começou.