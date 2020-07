Samuca Silva diz que medida para fechar atividades visa preservar a vida dos idosos e dos mais humildes

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 11:29 horas

Maioria dos 76 óbitos é de pacientes do grupo de risco

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, explicou na manhã deste domingo, dia 05, que lamenta a o prejuízo que será causado à economia da cidade em função do fechamento do comércio, por sete dias, mas que a medida foi tomada visando preservar principalmente os idosos, que são do grupo de risco e os mais atingidos pela pandemia. Só para se ter uma ideia, dos 76 óbitos registrados em Volta Redonda, 95% são de idosos ou pessoas do grupo de risco.

Segundo o prefeito, o fechamento das atividades econômicas se deve a ocupação dos leitos de UTI/CTI ter chegado a 62%, o que ultrapassa o limite da meta estabelecida em comum acordo com o Ministério Público e homologado na Justiça.

– Entendemos o prejuízo e lamentamos os prejuízos econômicos. Mas vale lembrar que é a pandemia que está gerando a crise econômica e não o combate a pandemia. O combate à pandemia visa salvar vidas. Foi justamente esse acordo com o MP que permitiu a reabertura das atividades por mais de 50 dias. O vírus chegou nos mais humildes e as taxas de ocupação dos hospitais públicos são recordes – disse o prefeito.

O prefeito disse lamentar a nota das entidades empresariais, que criticaram novo fechamento das atividades.

– Sobre a nota das entidades, sinceramente eu lamento muito este momento, mas, repito, é mundial. Meu foco será manter o atendimento a população para que possamos salvar vidas. De qualquer forma as entidades podem entrar na justiça no processo que existe e contestar no plano jurídico esse acordo e não ficar fazendo politicagem. Basta as entidades entrarem na Justiça para mudar o acordo. O que acho mais curioso é que este acordo possibilitou o comércio abrir 50 dias o comércio, enquanto outras cidades estavam fechadas. Toda ajuda é bem-vinda e quem quer ajudar não precisa de incentivo – disse.

Samuca explicou ainda que as medidas de restrição visam proteger as pessoas do grupo de risco, principalmente os idosos, que são as maiores vítimas desse vírus.

– O vírus está atingindo de forma devastadora os idosos. A maioria dos óbitos em Volta Redonda são de pacientes que tinham idades a partir de 60 anos ou do grupo de risco. Pessoas que trabalharam a vida toda, formaram família e agora estão morrendo por causa desta terrível pandemia. Não podemos perder o controle do vírus e manter a capacidade de atendimento é prioridade. Me diga uma cidade que tem 27 leitos públicos específicos de Covid na região? – questionou Samuca.

O prefeito acrescentou ainda que o sofrimento que os idosos e os familiares estão tendo neste período é devastador.

– Quase a totalidade cumpre o isolamento, se priva de ver netos e filhos para não contraírem o vírus. Estão em casa isolados e os familiares que estão longe também sofrem. Tivemos o Dia das Mães e os voltarredondenses sofreram, não podendo ver os filhos -, lembrou o prefeito Samuca Silva.

Cortes na prefeitura

Com relação às perdas que os comerciantes já estão tendo e vão ter ainda mais neste período, Samuca resumiu: “estamos cortando também na própria carne”. É que a equipe econômica da prefeitura anunciou, na sexta-feira, que vai reduzir até 600 cargos comissionados e funções gratificadas. Além disso, 200 funcionários administrativos contratados por RPA da Secretaria Municipal de Saúde, que não atuam diretamente no combate à Covid-19, serão dispensados e há estudo para redução de 10% dos empregados regidos pelo regime CLT, através de um PDV.

-A pandemia está atingindo em cheio a economia do mundo inteiro. Não é só Volta Redonda. O município não é exceção, infelizmente. Todos estão se reinventando, não haverá mais a normalidade de antes da pandemia. Vamos viver, volto a dizer assim como todo o mundo, o “novo normal” – disse Samuca.

O prefeito destacou ainda que não vai encaminhar a Câmara de Vereadores o projeto para cortar o auxílio alimentação dos servidores. “Foi nesse governo que aumentamos de R$ 100 para R$ 250 o vale alimentação. E esse legado não vamos cortar. Mas terei de dar uma sugestão a equipe econômica para os R$ 6 milhões de impacto que tal medida traria de redução”, disse.