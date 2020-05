Samuca Silva faz alerta um dia antes da abertura do comércio

Matéria publicada em 10 de Maio de 2020, 11:46 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva divulgou um vídeo, no qual faz um alerta para a população a respeito da reabertura do comércio varejista em Volta Redonda, que acontece nesta segunda-feira, dia 11. O prefeito pediu que grupos de risco fiquem em casa, bem como reafirmou que todas as pessoas devem sair somente em caso de necessidade.

Samuca afirmou ainda que é preciso que todos sigam as regras estabelecidas no combate e prevenção ao coronavírus, para que o comércio siga aberto e possa gerar empregos. O prefeito ressaltou que caso os números de casos suspeitos aumente e a ocupação de leitos hospitalares suba acima da média, novas medidas restritivas serão adotadas.

No dia 28 de abril, o prefeito anunciou um acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro par flexibilização das restrições ao funcionamento do comércio local. No entanto, o prefeito tem destacado seis pontos do acordo que são fundamentais para a flexibilização:

1 – Que não aumente em 5% o número dos casos suspeitos para confirmados a cada dois dias;

2 – Que os leitos dos hospitais com pacientes da Covid-19 não ultrapassem 50% da ocupação;

3 – Que o número de leitos do Hospital de Campanha, no Estádio Raulino de Oliveira, não ultrapassem 60% de ocupação; esta meta era de 70% mas foi reduzida em reunião com o MPRJ.

4 – Que o grupo de risco, principalmente idosos, permaneça em casa, em isolamento social;

5 – As aglomerações continuarão proibidas em estabelecimentos, eventos também seguirão proibidos;

6 – E uso obrigatório de máscaras.

Veja o conteúdo do pronunciamento do prefeito de Volta Redonda:

“Amanhã nossa cidade dá um passo importante, com a reabertura de algumas atividades econômicas, como a abertura do comércio varejista, por exemplo. Isso só foi possível pelo planejamento e resultado das ações de controle do avanço do vírus, que mantiveram a ocupação dos leitos em níveis controlados.

Mas vamos acompanhar como condição dessa flexibilização o aumento diário do número de casos suspeitos e a ocupação de leitos hospitalares. Para o comércio ficar aberto e garantir emprego, precisamos de todos no combate ao novo coronavírus. Por isso, peço que o grupo de risco permaneça em casa, assim como todos que podem permanecer em isolamento social. Se os casos aumentarem na cidade, teremos de tomar medidas para que o comércio feche novamente. Ir às ruas deve ser somente em caso de necessidade, pois a chance de contágio é maior e o risco é grande. O momento é de cuidar da saúde e da vida das pessoas que você ama. Faça sua parte, respeite as regras e fique em casa”.