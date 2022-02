Secretaria de Agricultura de Porto Real comemora mais de 3 mil mudas distribuídas em dois dias

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 17:04 horas

O Projeto Horta Municipal distribuiu 3490 mudas em apenas dois dias

Porto Real- A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real, SMDR, comemora nesta terça, 15, a distribuição de 3490 mudas de hortaliças e legumes em apenas dois dias. Segundo informou o técnico agrícola André Luiz Corrêa de Sá, são cerca de 30 mil mudas que foram produzidas e começaram a ser distribuídas para a população dentro do Projeto Horta Municipal. As mudas oferecidas incluem entre outras: cebolinha, salsinha, alface crespa, lisa e roxo; couve manteiga; chicória; beterraba; tomate grande; ,repolho; brócolis; coentro e jiló.

Para o Secretário de Agricultura, Andrinho, o número deve ser comemorado, pois significa a grande adesão dos munícipes ao Projeto Horta Municipal que tem como objetivo principal o incentivo à agricultura familiar. “As famílias que aderem o Projeto só têm a ganhar em economia e em alimentação saudável” – Destacou Andrinho.

O Prefeito Alexandre Serfiotis, que esteve visitando a estufa de mudas recentemente, salientou que a fertilidade da terra e a vocação agrícola da cidade sempre foram fatores favoráveis para desenvolvimento de projetos desta natureza. “Esse número de mudas distribuídas mostra que o objetivo de incentivar a agricultura familiar está sendo alcançado. Toda a equipe da SMDR está de parabéns pelo trabalho” – Frisou o prefeito.

A Secretaria informa que a distribuição continua e acontece todas as segunda e terças na sede da Secretaria que fica na Rua Júlia Graciani Marassi, S/nº, no Centro. Para quem ainda não é cadastrado é necessário levar cópias do CPF, do RG e um comprovante de residência para fazer cadastro e receber a doação das mudas.