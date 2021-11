Secretaria de Assistência Social orienta população sobre o Auxílio Brasil

Matéria publicada em 17 de novembro de 2021, 11:19 horas

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos está orientando a população sobre o pagamento do programa do Governo Federal ‘Auxílio Brasil’. Para recebimento do novo benefício, que substitui o Bolsa Família, o Auxílio Emergencial e agrega outros programas sociais – entre eles, o Auxílio Esporte Escolar e o Bolsa Iniciação Científica, não é necessário enfrentar filas, segundo os responsáveis pela pasta.

“Ainda não tivemos registros de filas, mas diante das ocorrências mostradas na imprensa, devemos reforçar a orientação ao nosso munícipe”, afirmou o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, J Chagas, acrescentando que as famílias inscritas no Bolsa Família têm direito ao novo benefício, mas para isso precisam estar no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal para programas sociais).

“Em Barra Mansa não está havendo desorganização, o que gera a situação das famílias terem que acordar de madrugada para ir ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para fazer o cadastramento. Esse cadastro funciona através de agendamento, o munícipe liga para o CRAS e agendam o seu atendimento”, explicou a coordenadora do CadÚnico em Barra Mansa, Celina Porte, que acrescentou que o novo benefício irá usar a base de Bolsa Família, através do CadÚnico,

“As famílias que já recebiam o Bolsa Família, não precisam procurar esse atendimento, pois elas já migraram automaticamente. Quem por ventura não for contemplado pelo Auxílio Brasil, a explicação pode estar em alguma inconsistência de dados encontrada pelo governo federal. Não tendo recebido o benefício, basta o munícipe buscar seu CRAS de referência para a atualização de seu cadastro”, esclareceu Celina.

Com relação ao valor do benefício, a coordenadora do CadÚnico explica que a definição é feita através de cálculos feito pelo próprio governo federal.

“Para receber as famílias devem cumprir as condicionalidades do programa em saúde e educação. O valor que cada família irá receber é definido de acordo com a estrutura familiar”, afirmou.

Com relação ao atendimento no CRAS, a gerente de proteção básica, Cátia Batista, esclarece que cada munícipe deve procurar o atendimento de acordo com a sua referência.

“Como já foi dito, os atendimentos são agendados. Os beneficiários não precisam correr para o CRAS ou formar filas de madrugada. Todas as dúvidas podem ser tiradas através do telefone, onde nós informamos se há a necessidade do comparecimento na unidade e quais os documentos são necessários”, disse Cátia.

CadÚnico

A inscrição noCadastro Único pode ser feita por famílias que têm renda mensal, por pessoa, de até meio salário mínimo (R$ 550, em 2021) ou renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300, neste ano). Pessoas em situação de rua, que vivem sozinhas ou uma família, também podem se cadastrar.

O cadastramento não é feito pela internet, o cadastro é feito nas prefeituras, através do Cras (Centro de Referência de Assistência Social). A família que já se inscreveu no CadÚnico em algum momento, mas não atualiza os dados com frequência pode ficar sem o benefício. Caso a família tenha ficado mais de quatro anos sem atualizar os dados, seu registro pode já ter sido excluído do CadÚnico.

CRAS

CRAS VILA CORINGA

Rua Geralda Maria Jesus, n° 07 – Bairro: Vila Coringa – Tel.: (24) 3323-0436

Área de Abrangência: Centro, Jardim Central, Jardim Vista Alegre Loteamento Airuoca, Loteamento Belo Horizonte, Roberto Silveira, Santa Isabel, Verbo Divino, Vila Brígida, Vila Coringa, Vila Nova, Vista Alegre, Ari Parreiras e Floriano.

CRAS ANO BOM

Av: Presidente Kennedy, n° 3399 – Bairro Ano Bom – Tel. (24) 3322-0178

Área de Abrangência: Bairros de Atendimento: Ano Bom, Barbará, Cristo Redentor, Estamparia, Getúlio Vargas, Santa Rosa, São Francisco, Vale do Paraíba, Vila Orlandélia, Vila Delgado

CRAS PARAÍSO DE CIMA

Coordenadora: Rosângela Souza da Cruz (24) 99814-6469

Rua Izalino Gomes da Silva, s/nº (anexo ao CIEP Ada Bogato) – Tel.: (24) 3350-7153 –

Área de Abrangência: Boa Vista I, Boa Vista II, Jardim Alice, Jardim Guanabara, Jardim Redentor, Malvinas, Nove de Abril, Paraíso de Cima, Santa Rita da Dutra, São Judas Tadeu, São Sebastião, São Carlos e Santa Rita de Cássia

CRAS SÃO PEDRO

Rua: Rodolpho Marques, nº 356 – Bairro São Pedro – Tel.: 3322-6522

Área de Abrangência: Abelhas, Apóstolo Paulo, Bela Vista, Boa Sorte, Goiabal, Jardim América, Jardim Marilu, Jardim Primavera, Monte Cristo, Nova Esperança, Piteiras, Presidente Dutra, Roselândia, Santa Clara, Santa Lúcia, São Pedro, São Luiz, Vila Independência, Intanha, Jardim Marajoara e Antônio Rocha.

CRAS MORADA VERDE

Rua A, n° 78 e 98 –- Bairro Morada Verde – Tel.: (24) 3326-9438

Área de Abrangência: Bocaininha, Cantagalo, Colônia Santo Antônio, Cotiara, Esperança, Jardim Boa Vista, KM 4, Macuco, Santa Maria II, Morada Verde, São Domingos, São Genaro, São Silvestre, São Vicente, Saudade, Siderlândia, Vila Maria, Vila Ursulino e Rialto

CRAS VILA NATAL

Rua: Manoel Anísio Rodrigues, nº 04 – Bairro: Vila Natal – Tel.: (24) 3349-0534

Área de Abrangência: Assunção, Cajueiro, Mangueira, Metalúrgico, Minerlândia, Moinho de Vento, Morada da Granja I, Morada da Granja II, Ponte Alta, Residencial Ponte Alta, Santa Inês, Vila Elmira, Paraíso de Baixo, Vila Natal e Amparo